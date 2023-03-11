الصين والهند تتعهدان بتحسين العلاقات الثنائية

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين والهند "تعهدتا" في اجتماع الخميس بتحسين العلاقات الثنائية.وعقد الثنائي الاجتماع على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقد في الفترة من الأربعاء إلى الخميس.وقال وزير خارجية الصين تشين غانغ خلال الاجتماع إن الصين والهند باعتبارهما دولتين متجاورتين واقتصادات صاعدة رئيسية، لديهما مصالح مشتركة أكثر بكثير من الخلافات.وأشار تشين إلى أن تنمية الصين والهند وتنشيطهما يظهران قوة الدول النامية، الأمر الذي سيغير مستقبل ثلث سكان العالم، ومستقبل آسيا وحتى العالم بأسره.وقال تشين إنه يتعين على الجانبين النظر إلى علاقاتهما الثنائية في سياق التغيرات التي تحدث مرة واحدة في القرن في العالم، وفهم التعاون الثنائي من منظور التجديد الوطني لكل منهما، وأن يكونا شريكين في طريق التحديث.وتابع أنه يتعين على الجانبين تنفيذ التوافق الهام لزعماء البلدين، والحفاظ على الحوار وحل الخلافات بشكل صحيح، وتعزيز تحسين العلاقات الثنائية والمضي قدما بثبات في العلاقات، مؤكداً أن قضية الحدود يجب وضعها في المكان المناسب في العلاقات الثنائية، مضيفا أنه ينبغي تطبيع الوضع على الحدود في أسرع وقت ممكن.ووافق وزير الشؤون الخارجية الهندي جايشانكار على أنه ينبغي فهم العلاقات الثنائية وتحسينها من منظور تاريخي ومن منظور استراتيجي.