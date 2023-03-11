حصيلة جديدة لضحايا زلزال تركيا

أعلن رئيس وكالة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، يونس سيزر، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في بلاده إلى 47975 قتيلا بينهم 6278 أجنبيا، معظمهم سوريون.



وقدّرت الأمم المتحدة عدد قتلى الزلزال في سوريا بـ 6 آلاف شخص.



كما تعرّض ما لا يقل عن 230 ألف مبنى للتدمير أو للضرر في تركيا.