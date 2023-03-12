إيطاليا: 700 ألف مهاجر في ليبيا يتحينون فرصة الانطلاق نحونا

وقال النائب توماسو فوتي، لقناة "تي جي كوم 24" التلفزيونية إن "تقديرات أجهزة المخابرات الإيطالية تشير إلى وجود 685 ألف مهاجر، كثير منهم في معسكرات الاعتقال الليبية، يتوقون للإبحار عبر وسط البحر المتوسط على متن قوارب المهربين. إذ وصل نحو 105 آلاف مهاجر إلى إيطاليا عن طريق البحر في عام 2022".وأضاف: "منذ بداية هذا العام حتى 10 اذار، وصل حوالي 17600 شخص، منهم بضعة آلاف نزلوا في الموانئ الإيطالية في الأيام القليلة الماضية، ويوازي هذا الرقم حوالي 3 أضعاف الرقم المسجّل في نفس الفترة الزمنية في كل من العامين السابقين، على الرغم من أن جائحة "كوفيد – 19" قد تكون أدت إلى تقليل الرحلات".بدوره، ذكر خفر السواحل الإيطالي إنه "أنقذ أكثر من 1000 مهاجر قبالة السواحل الجنوبية للبلاد في الأيام الأخيرة. كما وصل مئات آخرون إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة، جنوب صقلية، بعد انطلاقهم من تونس، بحسب بيان للسلطات".