في السليمانية.. مؤتمر مرتقب يركز على الشرق الأوسط وإفريقيا

ويعقد ملتقى السليمانية هو مؤتمر سياسي رفيع المستوى يركز على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويستضيفه معهد الدراسات الإقليمية والدولية (IRIS) في الجامعة الأمريكية في العراق- السليمانية.وهذه هي المرة السابعة التي تنظم فيها الجامعة هذا الملتقى، والذي سيناقش مواضيع مثل السياسة والاقتصاد والبيئة والقانون وحقوق الإنسان والصحة والطاقة والعديد من القضايا الهامة الأخرى.وسيجتمع مفكرون وخبراء وصناع قرار من المنطقة والعالم خلال يومي الملتقى، لمناقشة أبرز القضايا الإقليمية في العالم وعرض وجهات النظر الحالية ونقاط الخلاف.