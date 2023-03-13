أجور موظفي الحكومة يتسبب بتعطل 123 رحلة جوية في المانيا

وبعد أن دعت نقابة ver.di العمال إلى "إضرابات تحذيرية" في مطارات برلين وهامبورغ وهانوفر وبريمن، أفادت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" بأنه تم إلغاء نحو 200 رحلة مغادرة في برلين، ومن المتوقع إلغاء نحو ثلث الرحلات القادمة البالغ عددها 200.وأعلن مطار هامبورغ إلغاء جميع الرحلات الجوية المغادرة البالغ عددها 123 خلال الإضراب، وكذلك 50 على الأقل من أصل 121 رحلة وصول.وتأتي إضرابات موظفي المطار وسط محادثات صعبة بشأن الأجور لموظفي الحكومة الفيدرالية والبلدية في ألمانيا.وتسعى النقابات إلى زيادة رواتبها بنسبة 10.5 بالمائة، بينما عرض أرباب العمل حتى الآن زيادة إجمالية قدرها 5 بالمائة على مرحلتين ومدفوعات لمرة واحدة تبلغ 2500 يورو (2630 دولارا) لكل موظف، وهو ما رفضته النقابات باعتباره غير كاف.ومن المقرر أن تبدأ الجولة المقبلة من المحادثات في 27 مارس. وهناك أيضا مفاوضات جارية على الصعيد الوطني حول رواتب عمال السلامة الجوية ومحليا بالنسبة لعمال الخدمات الأرضية.