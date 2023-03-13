ايران تتهم اسرائيل باستهداف مركز عسكري في اصفهان

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إن "وزارة الاستخبارات كشفت عن هذه المعلومات الجديدة خلال معرض أقامته بمناسبة أسبوع وزارة الاستخبارات".وأوضحت أن "المعرض تضمن عرض مخططات لدول معادية للنظام الإيراني والأعمال التي قامت بها وزارة الاستخبارات في تحييد أهداف العدو" حسب وصفها.وقد تم عرض الفيلم الوثائقي بعنوان "عملية كبيرة" في أحد أكشاك هذا المعرض، وقد أوضح الفيلم أن "العملية التي استهدفت مركزا عسكريا تابعا لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان بثلاث طائرات مسيرة في 28 من يناير/كانون الثاني الماضي، خطط لها رئيس الموساد دافيد برنياع".واشار الى إن "هذه العملية فشلت ولم تحقق أهدافها في تخريب أحد المراكز الصناعية في أصفهان".ولفت إلى أن "عناصر من حزب كومله الكردستاني الإيراني المعارض كان مسؤولاً عن تنفيذ هذه الخطة في أصفهان" على حدّ قوله.ولم تعلن إسرائيل أو تنفي مسؤوليتها عن الهجوم بالطائرات المسيرة في مركز عسكري إيراني، ولكن وفقا لمسؤولين أمريكيين، فإن إسرائيل نفذت الهجمات.وفي 10 من فبراير/شباط الماضي، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن قوات الأمن الإيرانية ألقت القبض على "الجناة الرئيسيين" في هذا الهجوم، مضيفة أنه شارك فيه "مرتزقة" إسرائيليون.وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إنه "ثبت حتى الآن تورط مرتزقة النظام الصهيوني في هذا العمل" وفقا لتعبيرها.