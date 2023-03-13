هجوم صاروخي يستهدف قاعدة للتحالف الدولي في سوريا

أعلن التحالف الدولي، تعرض قاعدة لقواته شرق دير الزور شمال شرقي سوريا لهجوم صاروخي.



وذكر التحالف في البيان أن صاروخين عيار 107 ملم استهدفا قوات التحالف شرق دير الزور.



وأفاد بأن "هجمات من هذا النوع تعرض قوات التحالف والقوات الشريكة والسكان المدنيين للخطر وتقوض الاستقرار والأمن اللذين تم تحقيقهما بشق الأنفس في سوريا والمنطقة".