بعد السعودية.. مباحثات إيرانية بحرينية "مرتقبة" لاستئناف العلاقات

وحسب المصدر ذاته فإنه من المرتقب الإعلان عن نتائج هذه المباحثات في وقت قريب حال التوافق على جميع القضايا الخلافية.ويأتي ذلك بينما أعربت إيران عن أملها في استئناف علاقاتها مع البحرين، كما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية وذلك بعد التقارب الأخير بين طهران والرياض.وقال المتحدث ناصر كنعاني في تصريحه الصحافي الأسبوعي "لحسن الحظ، مع الأجواء الإيجابية التي نراها في المنطقة، يمكن أن يحدث هذا التطور الإيجابي مع دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك البحرين".وزار وفد برلماني إيراني، البحرين يوم السبت، للمشاركة في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الإيراني، عباس كلرو إن "عضو مجلس النواب البحريني ممدوح عباس الصالح كان في استقبال وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المطار"، مؤكدا أنه "يمكن رؤية آفاق واضحة بين البلدين".