الاتحاد اللبناني يصدر بيانا حول الغاء مباراة العهد والانصار

وقال الاتحاد اللبناني في بيان على صفحته بـ"فيسبوك" إنه "قرر اعتماد إحراز العهد لقب الدوري، ووجه له التهنئة، إلى جانب خصم ثلاث نقاط من رصيد الأنصار، لينهي المسابقة في المركز الثالث".واعتمد الاتحاد اللبناني انتهاء المسابقة بتتويج العهد برصيد 36 نقطة وبفارق نقطتين عن النجمة صاحب المركز الثاني، بينما بات الأنصار يملك 29 نقطة بعد تنفيذ العقوبة.وأقيمت المباراة الحاسمة بين الفريقين، الاحد ، وكان العهد يحتاج إلى التعادل أو الفوز لحصد اللقب، بينما لم يكن الأنصار يملك فرصة للتتويج سوى الخروج بالنقاط الثلاث.وألغيت المباراة بعد شغب المشجعين في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، الذي أعلنه الحكم لمدة 16 دقيقة، أثناء تقدم العهد 3-2، وبعد دقائق مجنونة ومليئة بالأحداث.وبدأت الأزمة بعد مرور ساعة من اللعب بقليل، أثناء تقدم العهد بهدف، حيث حرم الحكم العماني خالد الشقصي الأنصار من هدف التعادل بشكل مثير للجدل، عندما احتسب خطأ وأطلق الصفارة قبل تسديد الكرة نحو المرمى مباشرة، ولم يمنح الفريق الفرصة لمواصلة اللعب.