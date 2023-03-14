مقتل 190 شخصاً جراء إعصار فريدي في مالاوي

وأوضح المعهد الوطني لإدارة الكوارث في بيان: "ارتفع عدد القتلى من 99 إلى 190 مع إصابة 584 وفقدان 37".وذكرت آخر حصيلة في اليوم السابق مقتل 99 شخصًا. ومن المرجح أن يرتفع العدد مع عملية البحث التي لا تزال جارية.بعد أن وصل إلى اليابسة للمرة الثانية خلال عطلة نهاية الأسبوع في موزمبيق، توجه فريدي فجر الإثنين إلى جنوب ملاوي المجاورة.وأعلنت حالة الكارثة في منطقة بلانتير، العاصمة الاقتصادية ومركز الكارثة.ويقول السكان أن "عشرات الجثث لا تزال مدفونة في الوحل".وحذرت منظمة أطباء بلا حدود في بيان من أن "المستشفى في المنطقة مكتظة بالجرحى".وأوضحت: "استقبل مستشفى الملكة إليزابيث المركزي وحده 220 شخصًا، من بينهم 42 بالغًا و43 طفلاً أعلن عن وفاتهم لدى وصولهم".وأعربت المنظمة عن خشيتها من عودة تفش للكوليرا.وضرب إعصار فريدي الذي يتّجه ليصبح الإعصار الأطول مدة في التاريخ، جنوب القارة الأفريقية مرة أولى أواخر فبراير/شباط، بعد مسار غير مسبوق لأكثر من 10 آلاف كيلومتر عبر فيه من الشرق إلى الغرب في المحيط الهندي، وصل إلى اليابسة في مدغشقر قبل أن يضرب موزمبيق.