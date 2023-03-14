تصادم مقاتلة روسية بمسيرة أمريكية فوق البحر الأسود

وقالت القيادة في بيانها: "في حوالي الساعة 7:03 صباحا بتوقيت وسط أوروبا، استهدفت إحدى الطائرات الروسية من طراز "سو-27" طائرة بدون طيار من طراز MQ-9".وأشارت إلى أن الطائرة المسيرة سقطت في المياه الدولية بعد التصادم.وزعمت أنه قبل ذلك بوقت قصير، قامت المقاتلة "سو-27" بمناورات "غير آمنة".وأضافت أن الطائرة بدون طيار كانت تقوم "بعمليات روتينية" في المجال الجوي الدولي في منطقة البحر الأسود، وأدى ذلك إلى "حادث وخسارة تامة".وقال البيت الأبيض إنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على الحادث، وأضاف أيضا أن وزارة الخارجية تعتزم إجراء اتصالات مع روسيا بشأن هذه المسألة.