واشنطن تتخذ اجراءً بعد سقوط مسيّرة أمريكية في البحر الأسود

وأعلنت قيادة القوات الأمريكية في أوروبا "صدم مقاتلة روسية "سو-27" طائرة أمريكية بدون طيار MQ-9 خلال اعتراضها فوق البحر الأسود"، مما أدى إلى تحطم المسيّرة الأمريكية.وقالت القيادة في بيانها: "في حوالي الساعة 7:03 صباحا بتوقيت وسط أوروبا، استهدفت إحدى الطائرات الروسية من طراز "سو-27" طائرة بدون طيار MQ-9 أمريكية"، فوق البحر الأسود، وأن الطائرة الأمريكية سقطت في المياه الدولية.وقال البيت الأبيض إنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن، على الحادث وأن وزارة الخارجية تعتزم إجراء اتصالات مع روسيا لبحث الحادث.