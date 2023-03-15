فيضانات "مدمرة" تجتاح تركيا وتوقع ضحايا (فيديو)





السومرية نيوز – دوليات



أعلنت السلطات التركية اليوم الأربعاء، مقتل 5 أشخاص، 4 في أديامان وشخص واحد في شانلي أورفا، إثر فيضانات "مدمرة" ضربت جنوب البلاد.

