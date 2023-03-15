فيضانات "مدمرة" تجتاح تركيا وتوقع ضحايا (فيديو)

#تركيا 🇹🇷
حدثت فيضانات شديدة في مدينة سانليورفا التركية pic.twitter.com/c5R8iLnHv5
— Saif_CH (@CH19845854) March 15, 2023
#تركيا 🇹🇷
حدثت فيضانات شديدة في مدينة سانليورفا التركية pic.twitter.com/c5R8iLnHv5
فيديو.. فيضانات تجتاج مدينة شانلي أورفا التركية، و المياه تغمر الأنفاق وأنباء عن وجود أناسً محاصرين. pic.twitter.com/NHoj6r0Zv8
— مغرد الوطن (@iraqjop) March 15, 2023
فيديو.. فيضانات تجتاج مدينة شانلي أورفا التركية، و المياه تغمر الأنفاق وأنباء عن وجود أناسً محاصرين. pic.twitter.com/NHoj6r0Zv8
🔴 بالفيديو.. فيضانات تجتاح محافظة شانلي أورفا التركية#قناة_النجباء_الفضائية pic.twitter.com/45XyepfNbc
— قناة النجباء الفضائية (@NujabaTv) March 15, 2023
🔴 بالفيديو.. فيضانات تجتاح محافظة شانلي أورفا التركية#قناة_النجباء_الفضائية pic.twitter.com/45XyepfNbc
فيضانات تجتاح محافظة شانلي أورفا التركية. pic.twitter.com/hDO8noeYuP
— إماراتي تويت 🕋🇦🇪 (@ad_hlp) March 15, 2023
فيضانات تجتاح محافظة شانلي أورفا التركية. pic.twitter.com/hDO8noeYuP