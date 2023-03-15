بعد حادث الأمس.. أول تواصل بين واشنطن وموسكو

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، إنه أبلغ نظيره الروسي سيرغي شويغو أن الولايات المتحدة ستواصل تحليق طائراتها في المجال الجوي الدولي، بعد اتهام طائرة روسية بإسقاط مسيرة أميركية كانت تحلق فوق البحر الأسود أمس.



وخلال اتصال هاتفي أجراه وزيرا الدفاع الروسي والأميركي، قال أوستن: "ستواصل الولايات المتحدة الطيران حيثما يسمح القانون الدولي بذلك".



وأضاف: "يتعين على روسيا تشغيل طائراتها العسكرية بطريقة آمنة ومهنية". وأعلنت قيادة القوات الأمريكية في أوروبا، الثلاثاء، "صدم مقاتلة روسية "سو-27" طائرة أمريكية بدون طيار MQ-9 خلال اعتراضها فوق البحر الأسود"، مما أدى إلى تحطم المسيّرة الأمريكية.