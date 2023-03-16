زلزال بقوة 7.1 يضرب نيوزيلندا.. وتحذير من "تسونامي"

السومرية نيوز – دوليات



ضرب زلزال بلغت قوته 7.1 درجة ، اليوم الخميس، منطقة جزر كرماديك في نيوزيلندا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إنّ الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.



وأفاد النظام الأمريكي للتحذير من تسونامي بأنه تم إصدار تحذير من حدوث أمواج مد بحري عاتية "تسونامي" بعد الزلزال.

