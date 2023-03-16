السومرية نيوز - دوليات



كشف تقرير مؤشر الإرهاب العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP) بشأن الاتجاهات والأنماط العالمية الرئيسية للإرهاب، أن تنظيم (داعش) والجماعات التابعة له، يليه حركة الشباب وجيش تحرير بلوشستان وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، تعد الجماعات الإرهابية الأكثر دموية في العالم في عام 2022.







وذكر التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجّلت 791 حالة وفاة فقط في عام 2022، وهو انخفاض بنسبة %32 وهو أقل رقم سجلته المنطقة منذ عام 2013.



وانخفضت الهجمات إلى النصف تقريبًا في العام الماضي، من 1331 في 2021 إلى 695 في عام 2022. كما تراجعت المنطقة من نسبة 57٪ على المستوى العالمي بعدد وفيات الإرهاب في عام 2016 إلى 12٪ فقط في عام 2022".



وبحسب التقرير، فقد جاء العراق في المرتبة الثالثة عربياً والسابعة عالمياً.



نعرض لكم في الإنفوغرافيك ادناه نظرة على ترتيب الدول العربية في مؤشر الإرهاب العالمي 2022. بقي تنظيم "داعش" الأكثر دموية على مستوى العالم للعام الثامن على التوالي، مسجلاً أكبر عدد من الهجمات والوفيات من الجماعات الأخرى في عام 2022.وذكر التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجّلت 791 حالة وفاة فقط في عام 2022، وهو انخفاض بنسبة %32 وهو أقل رقم سجلته المنطقة منذ عام 2013.وانخفضت الهجمات إلى النصف تقريبًا في العام الماضي، من 1331 في 2021 إلى 695 في عام 2022. كما تراجعت المنطقة من نسبة 57٪ على المستوى العالمي بعدد وفيات الإرهاب في عام 2016 إلى 12٪ فقط في عام 2022".نعرض لكم في الإنفوغرافيك ادناه نظرة على ترتيب الدول العربية في مؤشر الإرهاب العالمي 2022.

*العراق في 2021

كشفت الشركة الألمانية "ستاتيستا" المختصة في الاحصائيات الدولية مؤخراً، البلدان التي سجلت أكبر عدد من الوفيات بسبب الإرهاب في عام 2021.



وقالت الشركة في تقرير ترجمته السومرية نيوز، انه "وقع أكبر عدد من الوفيات بسبب الإرهاب في عام 2021 في أفغانستان، حيث كان مسؤولاً عن 20 في المائة من إجمالي الوفيات وفي بوركينا فاسو، كان ثاني أكبر عدد من الوفيات نتيجة للإرهاب بنسبة 10٪ من إجمالي الوفيات".



وأضافت، "كما وقع عدد كبير من الوفيات بسبب الإرهاب في عام 2021 في العراق، حيث كان مسؤولاً عن 7 % من إجمالي الوفيات".



واحتلت العراق المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تأثرًا بالإرهاب عالميًا، بواقع 833 هجومًا إرهابيًا في عام 2021، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 33 % مقارنة بعام 2020. وقد اسفرت هذه الهجمات عن سقوط نحو 524 قتيلًا.