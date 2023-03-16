مقتل 18 شخصا بهجوم ارهابي في بوركينا فاسو

وذكرت السلطات أن "الإرهابيين هاجموا قرية توابين" في محافظة بولغو (وسط شرق)، حيث قتل 7 مدنيين على الأقل في الهجوم وأصيب 4 آخرون بالرصاص، فيما فر السكان باتجاه بلدة غرنغو".واضافت أن "هجومين آخرين وقعا في محافظة لوروم (شمال)، حيث تم إطلاق النار من أسلحة ثقيلة على المقر الرئيسي للمتطوعين للدفاع عن الوطن في تانساليغو، مما أدى إلى قتل متطوعين اثنين ومدنيين اثنين، وفق ما أفاد مسؤول محلي في القوات الرديفة وكالة فرانس برس".كما استهدف هجوم إرهابي قرية هارغو ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص في المنطقة القريبة من تيتاو عاصمة محافظة لوروم.وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا فاسو، إنه "تم ردا على هذا الهجوم قتل حوالي 20 إرهابيا في نفس اليوم بغارات جوية أثناء انسحابهم".ومنذ عام 2015، تسببت الأعمال الإرهابية لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وفق منظمات غير حكومية، فضلا عن نزوح نحو مليوني شخص.وتعهّد الرئيس الكابتن إبراهيم تراوري الذي وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري أطاح فيه باللفتنانت كولونيل بول هنري سانداغو داميبا في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، ونصّبه المجلس الدستوري رئيساً للمرحلة الانتقالية في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، باستعادة الأراضي التي احتلها الإرهابيون.