بريطانيا تحظر TikTok على الأجهزة الحكومية

وقال المسؤول بمكتب رئيس الوزراء، أوليفر دودن، أمام البرلمان، اليوم، إن الحظر سيطبق على الهواتف والأجهزة الأخرى التي يستخدمها وزراء وموظفو الحكومة. ولا ينطبق الحظر على الهواتف والأجهزة الشخصية.وأضاف، أن "القرار سيطبق بشكل فوري".يأتي هذا القرار بعد خطوات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.يشار إلى أن تحركات بريطانيا والحكومات الغربية الأخرى مدفوعة بالمخاوف المتزايدة من أن الشركة الأم للتطبيق "بايت دانس"، قد تتيح بيانات المستخدم الشخصية للحكومة الصينية أو تروج لدعايات ومعلومات مضللة نيابة عن بكين.وتصر الشركة على أن مثل هذه المخاوف تستند إلى "معلومات مضللة".