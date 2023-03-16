العثور على اليورانيوم المفقود في ليبيا

وردا على سؤال لـ"فرانس برس"، أكد المحجوب "أنه تمّ إبلاغ الوكالة بذلك".من جانبها، نقلت "رويترز" عن رئيس الوحدة الإعلامية التابعة للجيش الليبي قوله اليوم الخميس، إن "القوات عثرت على اليورانيوم الذي قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الأربعاء إنه مفقود".وأشار رئيس الوحدة الإعلامية في بيانه إلى "العثور على عشرة براميل من اليورانيوم المفقود قرب الحدود مع تشاد، إلا أن مقطع فيديو منفصلا أصدره أظهر عمالا يحصون 18 برميلا تم العثور عليها، وفقاً لـ"رويترز".وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد قالت في بيان للدول الأعضاء أمس الأربعاء، إن "مفتشيها اكتشفوا فقدان نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع في ليبيا لم يعد تحت سيطرة الحكومة".وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة في البيان السري، إن "مفتشي الوكالة اكتشفوا ذلك خلال عملية تفتيش كانت مقررة العام الماضي "وتأجلت بسبب الوضع الأمني في المنطقة" وتم إجراؤها أخيراً الثلاثاء".