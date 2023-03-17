نيوزيلندا تعتزم حظر "تيك توك" على أجهزة نواب البرلمان

السومرية نيوز - دوليات



أعلنت نيوزيلندا عزمها حظر تطبيق "تيك توك" المملوك للصينيين من أجهزة نواب البرلمان.



وقال مسؤولون لوكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة، إن نيوزيلندا ستحظر التطبيق بسبب مخاوف أمنية بشأن المنصة.