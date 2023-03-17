حضور عربي والعراق خارجها.. قائمة بأفضل مطارات العالم لعام 2023

و"سكايتراكس" شركة متخصصة بتصنيف خطوط الطيران والمطارات، وتستند قائمتها إلى استطلاع المسافرين من جميع أنحاء العالم، الذي يطلب تقييم تجاربهم الكاملة بأي مطار، منذ لحظة تسجيل الوصول إلى المغادرة وما بينهما.كان مطار شانغي سنغافورة في السابق على رأس قائمة "سكايتراكس" لمدة ثماني سنوات متتالية، لكنه تراجع بضعة مراكز بين عامي 2021 و2022، مع انخفاض أعداد المسافرين خلال الجائحة، واحتل مطار حمد الدولي في الدوحة، قطر، الصدارة بدلاً منه.يحتضن المطار الساحر شلالًا داخليًا مذهلاً يبلغ ارتفاعه 40 مترًا، وحديقة فراشات، وسينما IMAX، إلى جانب أكثر من 280 منفذ بيع بالتجزئة ومطاعم، ما يجعله مثاليا لقضاء الوقت أثناء التوقف.ويوفر مطار حمد الدولي، الذي حلّ في المركز الثاني بقائمة "سكايتراكس" لهذا العام، وسائل الراحة المصممة للمسافرين العابرين، بما في ذلك الجولات في المدينة، لمن سيقضون أكثر من ثماني ساعات في انتظار رحلتهم المتصلة.هذا العام، شملت المراكز الخمسة الأولى في قائمة "سكايتراكس" كل من مطار طوكيو الدولي، المعروف باسم هانيدا في المركز الثالث، ومطار إنتشون الدولي في المركز الرابع، ومطار باريس شارل ديغول الدولي في المركز الخامس.وتقدّم "سكايتراكس" جوائز أخرى، بينها الجوائز الإقليمية، مع اختيار مطار شانغي كأفضل مطار في آسيا، فضلاً عن الفوز بأفضل تجربة طعام بمطار في العالم، وأفضل وسائل الراحة الترفيهية في العالم.وتوج فندق كراون بلازا الفاخر الخاص بمطار شانغي بجائزة أفضل فندق مطار في العالم، للعام الثامن على التوالي.وفي الوقت ذاته، فاز مطار حمد الدولي الذي احتل المركز الثاني أيضًا بجائزة أفضل مطار للتسوق في العالم، وأفضل مطار في الشرق الأوسط، وأنظف مطار في الشرق الأوسط، في حين توج مطار طوكيو هانيدا الذي احتل المركز الثالث بفئة أنظف مطار بشكل عام.وحصل مطار البحرين الدولي على جائزة أفضل مطار لتسليم الأمتعة في العالم، وفاز مطار إنتشون بفئة أفضل الموظفين ومعالجة إجراءات الهجرة.هذا العام، قدم فريق "سكايتراكس" فئة جديدة تحتفل بفن المطار، التي كلفت لجنة منفصلة بدلاً من استطلاع العملاء، للتقييم. وفازت إدارة نظام مطار هيوستن، الذي يضم إحدى أكبر مجموعات الفن العام في ولاية تكساس، بهذه الجائزة نيابة عن مطار ويليام بي هوبي ومطار جورج بوش الدولي في ولاية تكساس الأمريكية.