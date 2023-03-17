زيارة "مرتقبة" للرئيس الصيني إلى موسكو.. هذه تفاصيلها

وقال الكرملين في بيان، أن "الرئيسين سيناقشان تطوير شراكة شاملة وتفاعل استراتيجي".كما من المقرر تبادل وجهات النظر بين الرئيسين في سياق تعميق التعاون بين موسكو وبكين على الساحة الدولية.ولفت الكرملين إلى أنه سيتم التوقيع على عدد من الوثائق الثنائية المهمة.بدورها أكدت وزارة الخارجية الصينية زيارة شي جين بينغ لموسكو في الفترة من 20 إلى 22 مارسولفت بيان الخارجية الصينية إلى أن الزيارة ستعطي دفعة جديدة لتنمية العلاقات بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية وستعزز الثقة المتبادلة بين البلدين.