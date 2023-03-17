تركيا تعلق على شروط الاسد للقاء اردوغان: غير مناسبة

يأتي الرد التركي غداة تأكيد الأسد أنه "لن يلتقي أردوغان إلا إذا سحبت تركيا قواتها من شمال سوريا".ونشرت التصريحات بعد لقاء الأسد في موسكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الساعي لإصلاح العلاقات بين الرئيسين السوري والتركي، المنقطعة منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.وقال الأسد لوكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية، إن "(أي اجتماع) يرتبط بالوصول إلى مرحلة تكون تركيا فيها جاهزة بشكل واضح ومن دون أي التباس للخروج الكامل من الأراضي السورية".وطالبت تركيا بوقف دعم المجموعات المقاتلة المعارضة التي تسيطر على مناطق شمال سوريا، مضيفا أن "هذه هي الحالة الوحيدة التي يمكن عندها أن يكون هناك لقاء بيني وبين أردوغان".يشار إلى أنه من المقرر أن يجتمع دبلوماسيون من إيران وروسيا وتركيا وسوريا في موسكو هذا الأسبوع، تمهيدا لاجتماع وزراء خارجية هذه الدول، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.