امريكا تحسم موقفها من دعوة الصين لوقف اطلاق النار بأوكرانيا

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي قبل زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى موسكو الأسبوع المقبل: "نحن لا نؤيد الدعوات إلى وقف إطلاق النار في هذا الوقت".واعتبر كيربي، "الدعوة تهدف إلى تعزيز التقدّم الروسي وإعطاء الكرملين فرصة للتحضير لهجوم جديد".