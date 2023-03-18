زلزال بقوة 4 درجات يضرب طاجيكستان

وقالت: "صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي وقع في أراضي طاجيكستان زلزال بقوة 4 درجات".وأضافت أن مركز الهزة الأرضية كان يقع على بعد 260 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة دوشنبه.وتابعت: "في دوشنبه بلغت قوة الزلزال درجتين، ولا توجد هناك ضحايا أو إصابات".