هزة أرضية بقوة 4.8 تضرب تركيا

السومرية نيوز – دوليات



ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجة، اليوم السبت، كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي، ان "هزة أرضية بقوة 4.8 درجة في كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا".



ووقع زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 شباط الماضي بفاصل 9 ساعات في محافظة كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا، ووصفت السلطات التركية هذا الزلزال بأنه "كارثة القرن".