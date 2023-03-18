ترامب يتوقع موعد اعتقاله ويخاطب أنصاره: استعيدوا بلادنا

وكتب ترامب في حسابه على منصته الاجتماعية Truth Social صباح السبت "سيجري توقيف المرشح الجمهوري الرئيسي والرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية الثلاثاء. تظاهروا! استعيدوا بلادنا!"، متحدثا عن "تسريب" معلومات من مكتب المدعي العام في مانهاتن.وأضاف ترامب أنه سيُعتقل يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس/ آذار الجاري، بسبب مزاعم بأنه دفع للنجمة الإباحية، ستورمي دانيلز، مقابل التكتم على علاقتهما المزعومة.ووصف ترامب من يحاولون إلقاء القبض عليها، بأنهم "فاسدون وسياسيون للغاية"، مؤكدا أن دفع أموال الصمت المزعومة لستورمي دانيالز هي "قصة خيالية قديمة بالكامل".وفي الأسبوع الماضي، تمت دعوة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، والمرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، من أجل الإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى في مانهاتن، حيث أدلى مساعده منذ فترة طويلة والمحامي السابق مايكل كوهين، بشهادته يوم الاثنين الماضي.وفي حال ثبتت صحة الاتهامات الموجهة لترامب، فسيصبح أول رئيس سابق يواجه اتهامات جنائية.