إيران تحدد أول أيام شهر رمضان

وقال علي رضا، إنه سيكون من الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة، يوم الأربعاء خلال الغروب.وفي وقت سابق، أعلنت عدة دول عربية وإسلامية عن موعد تحري رؤية هلال شهر رمضان للعام 1444 هـ، ليكون يوم الخميس الموافق 23 مارس هو أول أيام الشهر الفضيل، وآخر أيامه الخميس الموافق 20 أبريل.وسيكون اليوم الأول من شهر رمضان المبارك لهذا العام 2023 الأقصر في عدد ساعات الصيام (14 ساعة)، ثم تزداد بعد ذلك تدريجياً، ليكون عدد ساعات الصيام في آخر يوم حوالي 15 ساعة.