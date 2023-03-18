زلزال تركيا.. ارتفاع حصيلة الوفيات الى نحو 50 ألفاً

وأشار فؤاد أوقطاي الى أن من بينهم 6 آلاف و807 من المواطنين الأجانب.هذا وقد أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم 16 مارس الجاري، بأن حصيلة ضحايا الزلزال الذي وقع في البلاد في فبراير الماضي تجاوزت 49 ألف قتيل و115 ألف جريح.وذكر أردوغان في خطاب له في أنقرة: "ألحقت كوارث لا سابق لها أضرارا بـ 11 محافظة. لقي أكثر من 49 ألف مواطن مصرعهم وأصيب أكثر من 115 ألفا آخرين، في حين تضرر 14 مليون شخص بشكل مباشر".وأكد أن الحكومة التركية "ستعالج الجروح التي أصابها الزلزال بأسرع وقت ممكن"، وتابع: "نخطط لبناء 610 آلاف منزل إجماليا وتسليمها لأصحابها الشرعيين".