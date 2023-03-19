الكويت.. المحكمة الدستورية تقضي ببطلان مجلس الأمة الحالي وعودة مجلس 2020

وقضت المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2022، وبالتالي بطلان المجلس الحالي، وذلك تأسيساً على بطلان حل المجلس السابق وإعادة قوته، بحسب وكالة أنباء الكويت (كونا).وجاء في نص الحكم أن المحكمة قضت "بإبطال عملية الانتخابات برمتها التي جرت في 29 سبتمبر في الدوائر الخمس وعدم صحة من أعلن فوزهم فيها(...) وأن يستعيد المجلس المنحل سلطته الدستورية من تاريخ هذا الحكم كأن الحل لم يكن".يأتي الحكم في وقت تجددت فيه التوترات بين البرلمان المنتخب والحكومة.وكان ولي العهد الكويتي قد تحرك العام الماضي لإنهاء الخلاف السياسي بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة حقق فيها أعضاء المعارضة مكاسب.أخبار ذات صلةرئيس الوزراء الكويتي المكّلف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباحالكويت.. أمر أميري بتعيين رئيس وزراءرئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباحالكويت.. رئيس الوزراء يرفع استقالة الحكومة إلى ولي العهدوبذلك الحكم، تسدل المحكمة الستار على الطعون المقدمة بشأن انتخابات مجلس الأمة 2022، وعددها 35.