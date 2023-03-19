مؤشر الرعاية الصحية لمدن العالم في 2023: بغداد في مرتبة "صادمة" والدوحة الأول عربياً

السومرية نيوز - ترجمة



حلت العاصمة العراقية بغداد، في المرتبة الأخيرة بمؤشر الرعاية الصحية العالمي خلال العام الحالي 2023، وذلك بحسب موقع نومبيو المختص في الأبحاث وتصنيف الدول.



*ادناه تصنيف مدن العالم في المراكز الاولى والاخيرة:

وبحسب تقرير للموقع ترجمته السومرية نيوز، فقد جاءت العاصمة بغداد في المرتبة 266 من أصل 266 مدينة حول العالم بنسبة 33.5، كما جاءت بغداد في المرتبة الأخيرة اسيوياً أيضا حيث جاءت في المرتبة الـ 64 بعد مدينة دنا البنغلادشية.



كما جاءت العاصمة القطرية الدوحة في المرتبة الأولى عربياً والـ 66 عالمياً بنسبة 73.8، وجاءت الجزائر في المرتبة السابعة ومصر في المرتبة التاسعة بقارة إفريقيا، بحسب التقرير.

*ادناه تنصيف المدن في قارة اسيا:

*2022

وحل العراق في المرتبة 11 عربياً و87 عالمياً من أصل 89 مركزاً في مؤشر أفضل نظم الرعاية الصحية في العالم لسنة 2022، الصادر عن مجلة" CEO World الأمريكية".



ويُعتبر مؤشر الرعاية الصحية تحليلاً إحصائياً للجودة الشاملة لنظام الرعاية الصحية، يستند إلى تقييم 89 دولة بناءً على 5 متغيرات صحية مختلفة، هي: البنية التحتية للرعاية الصحية، واختصاصيو الرعاية الصحية (الأطباء وموظفو التمريض وغيرهم من العاملين الصحيين) والكفاءات، والتكلفة (دولار للفرد الواحد)، وتوافر الأدوية الجيدة، والاستعداد الحكومي.

كما يأخذ المؤشر في الاعتبار عوامل أخرى بما في ذلك العوامل البيئية، والحصول على المياه النظيفة، والصرف الصحي، واستعداد الحكومة لفرض عقوبات على مخاطر مثل استخدام التبغ، والسمنة.



