محمد بن زايد يعلق على زيارة الأسد إلى الإمارات

وكتب بن زايد على تويتر: "أرحب بالرئيس بشار الأسد في الإمارات، أجرينا مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا التي تخدم الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة".وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد وصل، اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية، حيث التقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.