"أمر خطر".. أمريكا تبدي موقفًا من نشر أسلحة روسيا النووية في بلاروسيا

وقال بايدن في تصريح للصحافيين في البيت الأبيض "إنه إعلان خطير ومثير للقلق".وكان بوتين قد أعلن السبت أنه بصدد نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس التي يرأسها ألكسندر لوكاشنكو".وندّدت واشنطن بالإعلان الروسي الذي جاء بعد مرور أكثر من عام على بدء موسكو غزو أوكرانيا الموالية للغرب والمحاذية لكل من روسيا وبيلاروس.لكن مسؤولين أميركيين أشاروا إلى عدم وجود مؤشرات تدل على أن روسيا بصدد نقل أسلحة نووية.وقال بايدن "لم يفعلوا ذلك بعد".