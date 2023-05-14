طهران تستدعي السفير العراقي بسبب دعوة "جماعات انفصالية"

وذكرت وكالة الأنباء "ايسنا" أنه "عقب دعوة موجهة إلی أعضاء بعض الزمر الإنفصالية لمراسم رسمية في إقليم كردستان العراق واستمرار تحركات بعض الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة، تم استدعاء السفير العراقي في العاصمة طهران صباح السبت 5/13 إلى وزارة الخارجية".وحضر مراسم افتتاح نصب بارزاني، الخميس في كردستان العراق، الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني وممثلين عن مجموعات معارضة إيرانية.وأعربت طهران في بيان لوزارة الخارجية عن "احتجاجها الشديد" على دعوة أعضاء "جماعات انفصالية"، وهو مصطلح تستخدمه إيران لوصف المجموعات الكردية، معتبرة أنها "تتعارض مع الاتفاقية الأمنية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق".