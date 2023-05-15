بايدن يعلق لأول مرة على انتخابات تركيا الرئاسية

وقال بايدن: "ليفز من يفوز"، مشددا على أن هناك ما يكفي من المشاكل في المنطقة.نسبة الإقبالوبلغت نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التركية 88.75 بالمئة في الداخل و51.92 بالمئة في الخارج.وأدلى الأتراك بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في 81 ولاية من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.ويبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت 60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا، منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبا سيصوتون لأول مرة.