بطاقة زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ورجوة آل سيف (صور)

وتضمنت بطاقة الدعوة الآية الـ 21 من سورة الروم، التي طبعت باللون الذهبي: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً".كما تضمنت الدعوة شعار التاج الملكي الهاشمي، الذي كتب أسفله اسمي الحسين ورجوة.ويُشار إلى أن حفل الاستقبال سيقام في قصر الحسينية العامر مساء يوم الخميس الموافق الأول من حزيران لعام 2023.وفي وقت سابق، أعلن الديوان الملكي الهاشمي عن موعد عقد قران الأمير الحسين في بيان رسمي، جاء فيه: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف، في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري، الموافق للأول من حزيران عام 2023 ميلادي".كما وجه الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا بطاقة دعوة لعدد من كبار الشخصيات ووجهاء العشائر الأردنية لحضور مأدبة عشاء، من المقرر إقامتها قبيل حفل الزفاف الملكي.وتناقلت وسائل إعلام أردنية بطاقة الدعوة، ووفق ما جاء فيها ستقام المأدبة مساء يوم الاثنين الموافق الـ 22 من أيار لعام 2023، وذلك في مضارب بني هاشم.ومن بين الشروط التي تضمنتها الدعوة لحضور مأدبة العشاء ارتداء الزي الوطني أو التقليدي وعدم إحضار الهاتف الخلوي.