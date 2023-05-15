تحديد جولة ثانية.. الكشف عن النتائج الرسمية للسباق الرئاسي التركي

وقال المجلس، إنه تم فرز 100% من صناديق الاقتراع داخل البلاد فيما بلغت نسبة المشاركة 88.92 %.وأعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستعقد في تركيا في 28 مايو/أيار الجاري، حيث تم تبني القرار رسميا.ولم يتمكن أي من المرشحين الأربعة وهم: رجب طيب أردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، سنان أوغان، محرم إنجه الذي سحب ترشيحه، من تجاوز نسبة 50%، وهي نسبة الأصوات التي يحتاجونها للظفر بالرئاسة.وأعلن ينار، أمس الأحد، اكتمال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم البلاد بلا مشاكل. مع حلول الساعة 17:00 عصراً بالتوقيت المحلي التركي.