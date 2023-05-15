وفد سوري يصل للسعودية للمشاركة باجتماعات القمة العربية

ولدى وصوله إلى مطار جدة، قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في تصريح صحفي: "عنوان هذه القمة العمل العربي المشترك ونتطلع إلى المستقبل".وأضاف المقداد: "نعبر عن سعادتنا بوجودنا في المملكة العربية السعودية، ونتمنى لهذه القمة كل النجاح ونحن هنا لنعمل مع أشقائنا العرب على تحديد المعطيات لمواجهة التحديات التي نتعرض لها جميعا".وبدأ اليوم الاثنين، في جدة السعودية اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بمشاركة وفد من سوريا، وذلك ضمن الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة العربية القادمة.وتشارك سوريا بوفد رسمي وإعلامي كبير وصل جدة أمس السبت، في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المرتقبة بعد استعادة دمشق لمقعدها، عقب تغييب استمر لـ12 عاما.