عقوبات مرتقبة تخص التعاون العسكري الإيراني الروسي

وأوضح كيربي، في إفادة صحفية "في الأيام المقبلة، سنعلن عقوبات إضافية ضد أولئك الذين يروجون لزيادة التعاون الدفاعي بين روسيا وإيران".وزعم كيربي أن "الولايات المتحدة ترى مؤشرات على توسيع التعاون العسكري التقني غير المسبوق بين روسيا وإيران".وتابع كيربي "روسيا تعرض على إيران تعاوناً دفاعياً غير مسبوق، بما في ذلك في مجال الصواريخ والالكترونيات والدفاع الجوي"، مشيراً إلى أنه "إجمالا، تسعى إيران للحصول على معدات عسكرية بمليارات الدولارات من روسيا".وأردف أن "إيران تسعى أيضا لشراء مروحيات هجومية ورادارات وطائرات تدريب قتالية من روسيا"، ونوه المسؤول الأميركي بأنه "هذه شراكة دفاعية واسعة النطاق تضر بأوكرانيا والمنطقة - الشرق الأوسط - والمجتمع الدولي".وكانت الخارجية الإيرانية قد نفت، في أكثر من مناسبة، الاتهامات الأوكرانية لطهران بإرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى روسيا، لافتة إلى استعداد طهران للمساعدة في حل الأزمة الأوكرانية دبلوماسيا.ونفت روسيا وإيران، أكثر من مرة، المزاعم الأوكرانية والغربية بشأن تزويد طهران موسكو بصواريخ ومسيّرات لاستخدامها في أوكرانيا.كما حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، من أن إرسال الغرب أسلحة لنظام كييف بمليارات الدولار لا يسهم في حل الأزمة الأوكرانية بل يطيل أمدها ويعقدها.من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن الدول الغربية لم تستطع أن تقدم دليلا على توريد إيران طائرات مسيرة إلى روسيا.