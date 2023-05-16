القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان

وقالت مصادر مطلعة ان "القضاء الفرنسي، اصدا مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بعد تغيّبه عن جلسة قضائية كان من المفترض أن تُعقد في باريس، على إثر فشل القضاء اللبناني في إبلاغ سلامة وفق الأصول بوجوب مثوله أمام القضاء في باريس".وفي وقت سابق امس الإثنين، عادت أوراق تبليغ سلامة إلى دائرة قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، الذي كان وجهها عبر الأجهزة الامنية المختصّة، لتعذّر إتمام التبليغ لحضور الجلسة المقررة غداً لإستجوابه أمام القاضية الفرنسية أود بوروزي، بسبب عدم العثور على سلامة لتبليغه".وطلب قضاة فرنسيون خلال تواجدهم في لبنان من نظرائهم اللبنانيين تبليغ سلامة باستدعائه للمثول أمامهم في 16 أيار بموجب تحقيقات أوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس.وقال المسؤول القضائي إن دورية أمنية توجهت الأسبوع الماضي لأربعة أيام متتالية "إلى مبنى مصرف لبنان لتبليغ الحاكم رياض سلامة موعد جلسة استجوابه المقررة أمام القاضية أود بوريزي الثلثاء في باريس، لكنها لم تعثر عليه".