تركيا.. شروط جديدة لدعم أحد المرشحين في الجولة الثانية

وشروط المرشح الثالث الخاسر بالانتخابات التركية سنان أوغان، الخمسة، جاءت كالآتي: "1-عدم تغيير أو المساس بالمواد الأربعة الأولى من الدستور التركي، والتي تتحدّث عن: تركيا دولة جمهورية، وتركيا دولة قانون وديمقراطية وعلمانية واجتماعية، وتركيا دولة مخلصة لقومية أتاتورك، بالإضافة لمادة توضح وحدة الدولة ولغتها الرسمية وعلمها ونشيدها الوطني وعاصمتها.2- عدم تغيير أو المساس بالمادة 66 من الدستور التركي والتي تتحدّث عن "الجنسية والمواطنة"، وتقول:كل من يرتبط بالدولة التركية بالجنسية هو تركي.الطفل لأب تركي أو أم تركية هو تركي.تُكتسب الجنسية بالشروط التي ينص عليها القانون، ولا تفقد إلا في الحالات التي يحددها القانون.لا يجوز حرمان أي تركي من الجنسية، إلا إذا ارتكب فعلا يتعارض مع الولاء للوطن.لا يمكن إغلاق سبل الانتصاف القضائية ضد القرارات والإجراءات المتعلقة بسحب الجنسية.