Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بقوة 4.3 درجات.. زلزال يضرب خليج العقبة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

واشنطن تكشف عن تضرر "باتريوت" بهجوم على أوكرانيا

دوليات

2023-05-16 | 14:00
واشنطن تكشف عن تضرر &quot;باتريوت&quot; بهجوم على أوكرانيا
المصدر:
روسيا اليوم
2,448 مشاهدة

أفادت شبكة CNN، نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية لم تذكر اسمه، أن أحد أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" التي تم إرسالها لأوكرانيا، تضرر في هجوم صاروخي روسي نٌفذ مساء الاثنين.

وبحسب القناة التلفزيونية، فإن نظام الدفاع الجوي "تضرر لكنه لم يدمر".
 
وفي الوقت الحالي، تقوم الولايات المتحدة بتقييم مدى الضرر الذي لحق به من أجل فهم ما إذا كان من الضروري إيقاف تشغيل هذه الوحدة تماما، أو إصلاحها بجهود الجانب الأوكراني.

ولم يتم تحديد مكان نشر نظام الدفاع الجوي المتضرر بالضبط.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن ضربة مركزة ليلا بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى موجهة بدقة، تم تنفيذها في نقاط انتشار وحدات القوات الأوكرانية، وكذلك في أماكن تخزين الذخائر والأسلحة والمعدات التي يتم تسليمها من الدول الغربية.

وضُربت جميع الأهداف، من بينها - نظام الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت"، الذي تم تدميره في كييف بصاروخ فرط صوتي من طراز "كينجال".

وفي وقت سابق، قال القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت جميع الصواريخ الجوية والبحرية والبرية الثمانية عشر التي تم إطلاقها ليلا: 6 "كينجال" و9 "كاليبر" و3 "إسكندر".
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
عوائل عراقية تسكن سجن الأحداث - حلقة ٢ | الموسم ٥
17:30 | 2023-05-16
Play
عوائل عراقية تسكن سجن الأحداث - حلقة ٢ | الموسم ٥
17:30 | 2023-05-16
Morning Live
Play
Morning Live
خطورة تسريب البيانات على مواقع التواصل - الحلقة ١٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-16
Play
خطورة تسريب البيانات على مواقع التواصل - الحلقة ١٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-16
ناس وناس
Play
ناس وناس
باب المعظم - الحلقة ١٦ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-16
Play
باب المعظم - الحلقة ١٦ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-16
شارع 9
Play
شارع 9
برومو شارع 9 | رمضان ٢٠٢٣
04:00 | 2023-05-16
Play
برومو شارع 9 | رمضان ٢٠٢٣
04:00 | 2023-05-16
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان يوسف باسم - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-15
Play
الفنان يوسف باسم - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-15
Play
نشرة ١٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-15
خط أحمر
Play
خط أحمر
القبض على مجموعة ارهابية في الموصل - الحلقة ٣ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-14
Play
القبض على مجموعة ارهابية في الموصل - الحلقة ٣ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-14
عشرين
Play
عشرين
الرعاية.. بين مستحق محروم ومترف ينعمون بالرواتب - الحلقة ٣ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-14
Play
الرعاية.. بين مستحق محروم ومترف ينعمون بالرواتب - الحلقة ٣ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-14
بالمختزل
Play
بالمختزل
الصراع السني..توسع افقي وتمدد عمودي! - الحلقة ٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-13
Play
الصراع السني..توسع افقي وتمدد عمودي! - الحلقة ٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-13
رحال
Play
رحال
قضاء راوة في الأنبار..أصالة عراقية وفرادة في موقعه - الحلقة ٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-05-13
Play
قضاء راوة في الأنبار..أصالة عراقية وفرادة في موقعه - الحلقة ٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-05-13
الأكثر مشاهدة
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
عوائل عراقية تسكن سجن الأحداث - حلقة ٢ | الموسم ٥
17:30 | 2023-05-16
Play
عوائل عراقية تسكن سجن الأحداث - حلقة ٢ | الموسم ٥
17:30 | 2023-05-16
Morning Live
Play
Morning Live
خطورة تسريب البيانات على مواقع التواصل - الحلقة ١٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-16
Play
خطورة تسريب البيانات على مواقع التواصل - الحلقة ١٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-16
ناس وناس
Play
ناس وناس
باب المعظم - الحلقة ١٦ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-16
Play
باب المعظم - الحلقة ١٦ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-16
شارع 9
Play
شارع 9
برومو شارع 9 | رمضان ٢٠٢٣
04:00 | 2023-05-16
Play
برومو شارع 9 | رمضان ٢٠٢٣
04:00 | 2023-05-16
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان يوسف باسم - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-15
Play
الفنان يوسف باسم - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-15
Play
نشرة ١٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-15
خط أحمر
Play
خط أحمر
القبض على مجموعة ارهابية في الموصل - الحلقة ٣ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-14
Play
القبض على مجموعة ارهابية في الموصل - الحلقة ٣ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-14
عشرين
Play
عشرين
الرعاية.. بين مستحق محروم ومترف ينعمون بالرواتب - الحلقة ٣ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-14
Play
الرعاية.. بين مستحق محروم ومترف ينعمون بالرواتب - الحلقة ٣ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-14
بالمختزل
Play
بالمختزل
الصراع السني..توسع افقي وتمدد عمودي! - الحلقة ٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-13
Play
الصراع السني..توسع افقي وتمدد عمودي! - الحلقة ٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-13
رحال
Play
رحال
قضاء راوة في الأنبار..أصالة عراقية وفرادة في موقعه - الحلقة ٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-05-13
Play
قضاء راوة في الأنبار..أصالة عراقية وفرادة في موقعه - الحلقة ٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-05-13
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.