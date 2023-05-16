بقوة 4.3 درجات.. زلزال يضرب خليج العقبة

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر خليج العقبة شمال شرق شرم الشيخ.



وأفادت الشبكة المصرية القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن الزلزال وقع على بعد 111 كلم شمال شرم الشيخ، الساعة 22:05 بالتوقيت المحلي.



ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين، أو أضرار في ممتلكاتهم.