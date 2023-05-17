حلقت فوق الاسكا.. أمريكا تعلن تعقبها طائرة روسية

وذكرت NORAD في بيان نشر عبر "تويتر": "رصد طواقمنا في 16 من مايو الجاري، طائرة عسكرية روسية تحلق في منطقة الدفاعات الجوية لولاية ألاسكا".وأشار البيان إلى، ان "الطائرة الروسية كانت تحلق في الأجواء الدولية، وأنها لم تدخل الأجواء الأمريكية أو الكندية، مضيفا أن هذا الواقعة جاءت في "إطار مجموعة مناورات واسعة النطاق من المخطط إجراؤها في ألاسكا والمناطق المجاورة لها".ووفقا للبيان، فإن "النشاط الروسي في منطقة الدفاعات الجوية في ألاسكا يحدث بانتظام، ولا ينظر إليه على أنه تهديد".ومن جانبها صرحت وزارة الدفاع الروسية مرارا، أن جميع رحلات الطيران العسكري الروسي تمتثل للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.