سممته وقتلته.. مصرية تنهي حياة زوجها بعد زواجه عليها 6 مرات

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
28
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
28
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
04:30 PM
الى
04:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الموسم الحالي... الكشف عن رحيل 4 نجوم عن "الريدز"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-456322-638199396619826494.jpg
سممته وقتلته.. مصرية تنهي حياة زوجها بعد زواجه عليها 6 مرات
دوليات
2023-05-17 | 12:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
1,122 مشاهدة
أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأربعاء، ان سيدة بمحافظة الأقصر جنوبي مصر، قامت بقتل زوجها بالسم والاعتداء عليه بآلة حادة، بعدما اكتشفت قيام زوجها بالزواج عليها للمرة السادسة.
وقالت الوسائل الإعلامية انه "تلقت قوات أمن الأقصر، إخطارا من مستشفى الكرنك الدولي يفيد باستقبالها جثمان شخص "60 عاما"، جثة هامدة نتيجة إصابته بكدمات وجروح في رأسه ووجهه، وأن سبب وفاته مشاجرة بينه وزوجته وابنه، فقامت الزوجة بالاعتداء عليه، ما أدى إلى وفاته في الحال".
وأضافت: "تم توقيف المتهمة التي اعترفت أمام رجال الشرطة بارتكاب الجريمة"، موضحة أنها "أجبرت زوجها على تطليق زوجاته الخمس من قبل، لكنها علمت بدخوله في قصة زواج سادسة بعدما حذرته من ذلك".
وقالت: "قررت الانتقام منه، ووضعت له السم في الطعام وأصيب بحالة إعياء شديدة وظل يصرخ طوال الليل، فتخوفت من افتضاح أمري وضربته على رأسه بآلة حادة، ما أدى إلى وفاته في الحال".
واوضحت: "اتصلت بالشرطة وأبلغتهم باصطدام رأسه بجسم صلب في المنزل، ما أدى إلى وفاته، لكن تقرير الطب الشرعي أثبت تعرضه للسم والضرب بآلة حادة".
المحرر:
سعد أحمد
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الإعلام الأمني تنوه لإجراء في بغداد فجر الثلاثاء
أمن
29.61%
16:26 | 2023-05-15
الإعلام الأمني تنوه لإجراء في بغداد فجر الثلاثاء
16:26 | 2023-05-15
جماعة تُثير الرعب جنوبي العراق: انتحار بـ"القرعة" قرباناً للإمام علي (ع)!
محليات
26.53%
06:28 | 2023-05-17
جماعة تُثير الرعب جنوبي العراق: انتحار بـ"القرعة" قرباناً للإمام علي (ع)!
06:28 | 2023-05-17
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات خلال جلسة اليوم
سياسة
21.94%
12:00 | 2023-05-16
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات خلال جلسة اليوم
12:00 | 2023-05-16
أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم
اقتصاد
21.92%
04:13 | 2023-05-16
أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم
04:13 | 2023-05-16
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
تشجيع كرة القدم بين التعصب والانتماء - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-17
Morning Live
تشجيع كرة القدم بين التعصب والانتماء - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-17
ناس وناس
بغداد.. الحسينية - الحلقة ١٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-17
ناس وناس
بغداد.. الحسينية - الحلقة ١٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-17
52 دقيقة
عوائل عراقية تسكن سجن الأحداث - حلقة ٢ | الموسم ٥
17:30 | 2023-05-16
52 دقيقة
عوائل عراقية تسكن سجن الأحداث - حلقة ٢ | الموسم ٥
17:30 | 2023-05-16
بالمختزل
لقاء خاص مع نيافة الكردينال لويس روفائيل ساكو - الحلقة ٧ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-16
بالمختزل
لقاء خاص مع نيافة الكردينال لويس روفائيل ساكو - الحلقة ٧ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-16
شارع 9
برومو شارع 9 | رمضان ٢٠٢٣
04:00 | 2023-05-16
شارع 9
برومو شارع 9 | رمضان ٢٠٢٣
04:00 | 2023-05-16
Celebrity
الفنان يوسف باسم - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-15
Celebrity
الفنان يوسف باسم - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-15
خط أحمر
القبض على مجموعة ارهابية في الموصل - الحلقة ٣ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-14
خط أحمر
القبض على مجموعة ارهابية في الموصل - الحلقة ٣ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-14
عشرين
الرعاية.. بين مستحق محروم ومترف ينعمون بالرواتب - الحلقة ٣ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-14
عشرين
الرعاية.. بين مستحق محروم ومترف ينعمون بالرواتب - الحلقة ٣ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-14
رحال
قضاء راوة في الأنبار..أصالة عراقية وفرادة في موقعه - الحلقة ٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-05-13
رحال
قضاء راوة في الأنبار..أصالة عراقية وفرادة في موقعه - الحلقة ٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-05-13
الأكثر مشاهدة
Morning Live
تشجيع كرة القدم بين التعصب والانتماء - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-17
Morning Live
تشجيع كرة القدم بين التعصب والانتماء - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-17
ناس وناس
بغداد.. الحسينية - الحلقة ١٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-17
ناس وناس
بغداد.. الحسينية - الحلقة ١٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-17
52 دقيقة
عوائل عراقية تسكن سجن الأحداث - حلقة ٢ | الموسم ٥
17:30 | 2023-05-16
52 دقيقة
عوائل عراقية تسكن سجن الأحداث - حلقة ٢ | الموسم ٥
17:30 | 2023-05-16
بالمختزل
لقاء خاص مع نيافة الكردينال لويس روفائيل ساكو - الحلقة ٧ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-16
بالمختزل
لقاء خاص مع نيافة الكردينال لويس روفائيل ساكو - الحلقة ٧ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-16
شارع 9
برومو شارع 9 | رمضان ٢٠٢٣
04:00 | 2023-05-16
شارع 9
برومو شارع 9 | رمضان ٢٠٢٣
04:00 | 2023-05-16
Celebrity
الفنان يوسف باسم - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-15
Celebrity
الفنان يوسف باسم - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-15
خط أحمر
القبض على مجموعة ارهابية في الموصل - الحلقة ٣ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-14
خط أحمر
القبض على مجموعة ارهابية في الموصل - الحلقة ٣ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-14
عشرين
الرعاية.. بين مستحق محروم ومترف ينعمون بالرواتب - الحلقة ٣ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-14
عشرين
الرعاية.. بين مستحق محروم ومترف ينعمون بالرواتب - الحلقة ٣ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-14
لقطات
أول امرأة تمتلك دار نشر في العراق | 52 دقيقة
13:00 | 2023-05-14
لقطات
أول امرأة تمتلك دار نشر في العراق | 52 دقيقة
13:00 | 2023-05-14
أبراج ٢٠٢٣
أبراج ٢٠٢٣
توقعات العام الجديد
تفقد برجك الآن
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل تمهد وثيقة الدم لعودة الصدر إلى العملية السياسية؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.