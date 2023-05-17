الأمم المتحدة ترحب بتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

وقال غوتيريش، إن "هذه الاتفاقيات مهمة للأمن الغذائي العالمي.. المنتجات الأوكرانية والروسية توفر الطعام للعالم".وأكد في الوقت نفسه الحاجة لاتفاق أكثر شمولا وأطول مدة، مشيرا إلى أن "الكثير من المسائل لا تزال معلّقة، لكن "آمل في أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق شامل بهدف تحسين المبادرة وإطالتها وتوسيعها، كما اقترحت في رسالة حديثة إلى الرؤساء" التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي".وكشف المسؤول الأممي عن تصدير "أكثر من 30 مليون طن من الحبوب" منذ بدء تنفيذ الاتفاق، في تموز/يوليو 2022.