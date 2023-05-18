"من تسبب بموت الأميرة ديانا؟".. الذكاء الاصطناعي يرد بنشر صور المتهمين!

فبدلاً من أن يشرح بكلمات، تفيد أن الحادث الذي قتل "أميرة ويلز" بعمر 36 عاما، وصديقها، كان "قضاء وقدر" كما هو معروف، رد ببث 3 صور نقلتها عنه موقع مجلة Fórum البرازيلية: واحدة لشبيه بملك بريطانيا تشارلز الثالث، أو ربما بأبيه الراحل الأمير فيليب، والثانية لامرأة قد تكون الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، فيما الثالثة لسيارة محطمة، إشارة للتي كانت تقل الأميرة والفايد حين اصطدمت بعمود أسفل جسر Alma وسط العاصمة الفرنسية.وبرغم أن الصور لا تشفي غليل الفضوليين وتقدم نظرية واضحة وشافية وافية، إلا أن الرد بصورتي شخصيتين ملكيتين، قد يوحي بأن "المسؤول ظاهريا" على الأقل، هو غير المكرر تقليديا منذ الحادث، وفقا لما استنتجه موقع Infobae الإخباري الأرجنتيني.وأحدث الفيديو عن إجابة "الذكاء الاصطناعي" على السؤال صدى صاعقا لدى أكثر من مليونين شاهدوه في معظم أنحاء العالم، مع أن مدته 19 ثانية فقط، وفيه يقول التيكتوكر Raúl Gutiérrez بالإسبانية: "سألت الذكاء الاصطناعي عمن يقف وراء موت الأميرة ديانا، فصنع هذه الصور"، تاركا للمشاهد تحليل الإجابة المصورة بنفسه.وكان الاحتفال بتتويج تشارلز الثالث ملكاً في 6 أيار الجاري، حمل كثيرين من المبحرين بمواقع التواصل، على استخدام "الذكاء الاصطناعي" للتعرف على ما ستبدو عليه "أميرة ويلز" لو كانت حية الآن، ومنهم "راوول غوتييرس" الذي نشر في تويتر صورة لها، كما قد تبدو الآن بعمر61 تقريبا، وقال: "هكذا كانت ديانا ستصل لتتويج زوجها. ستكون امرأة عالمية وعظيمة، ناشطة اجتماعية وفاعلة خير، جدول أعمالها أكثر انشغالًا بمرات من الملك نفسه"، وفق رأيه.ثم روى في تغريدات أخرى أنها توفيت بالحادث، حين كانت تحاول الهرب من مصورين كانوا يطاردونها لالتقاط صور لها مع شريكها "دودي" البالغ 41 عاماً ذلك الوقت. وبعدها تحدث عن "الذكاء الاصطناعي" من أن المتاح منه عبر الإنترنت موجه لاستخدام يهدف إلى الإثارة وجذب الانتباه، وذكر أنه سأله "تيكتوكيا" عن المتسبب بوفاة الأميرة وصديقها، فجاءه الرد في ثوان معدودات.