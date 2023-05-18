الخارجية الاردنية تدعو لرفع العقوبات الدولية عن سوريا

وقال الصفدي، :"يجب أن نعمل معاً من أجل إطلاق الخطوات الإيجابية التي تساعدنا في حديثنا مع المجتمع الدولي في التدرج في رفع العقوبات، وهذا يتطلب أن نتعاون جميعاً، وأن نتخذ خطوات عملية تضعنا على طريق الحل".وأضاف الصفدي، أن "هناك رؤى واضحة فيما يتعلق بالأزمة السورية التي طالت وأنتجت كوارث على الشعب السوري الشقيق والمنطقة برمتها، وأنه لا بد من التحرك بطريقة عملية لإنهائها، لمعالجة كل ما سببت وتسببه من معاناة للشعب السوري، ومن انعكاسات سلبية على منطقتنا".