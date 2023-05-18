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إيران: "خطوات إيجابية" من باريس بعد الافراج عن فرنسييّن
دوليات
2023-05-18 | 13:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
1,192 مشاهدة
أكد وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، وجود "خطوات إيجابية" من باريس بعد إفراج طهران عن فرنسيين اثنين، وكشف عن اتصالات جارية لإطلاق إيران سراح أربعة فرنسيين آخرين.
وقال في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" في طهران إن "إيران وفرنسا "تواصلان اتصالاتهما لتجاوز سوء الفهم بين بلدينا".
وأضاف أنه "يجري "اتصالات مستمرة" مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، كان آخرها في 12 ايار، يوم عودة بنجامان بريير 37 عاما، المسجون منذ ايار 2020 والفرنسي الأيرلندي برنارد فيلان 64 عاما الذي أوقف في 3 تشرين الاول 2022، إلى فرنسا".
وتابع عبد اللهيان: "نحن متفقون مع السيدة كولونا على بذل جهود لضمان الإفراج عن المواطنين الفرنسيين الذين سبق أن دينوا وسجنوا في إيران. لكن متابعة هذه القضية تعود إلى السلطة القضائية في بلادنا"، لافتا إلى أن "كولونا وسلطات فرنسية أخرى سبق أن اتخذوا خطوات إيجابية. والنتيجة تصب في صالح البلدين".
وأوضح عبداللهيان للصحيفة الفرنسية أنه "خلال حركة الاحتجاجات التي اندلعت في إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر، "شنّت حرب نفسية وإعلامية واسعة على الشعب الإيراني" و"قد أخطأ (الرئيس إيمانويل) ماكرون في أنه عبر يومها عن رؤية معينة حيال إيران، لكنه فهم سريعا أنه لن يحصل شيء في إيران".
المحرر:
سعد أحمد
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