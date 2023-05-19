القمة العربية تنعقد اليوم في جدة بمشاركة العراق.. جملة قرارات "منتظرة"

حيث من المتوقع أن يترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز القمة العربية التي تستضيفها بلاده، وسط تأكد مشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وملك الأردن عبد الله الثاني، وعدم إعلان 6 دولٍ مستوى المشاركة أو وصول قادتها إلى جدة لحضور القمة.وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وصل على مستوى الرؤساء والقادة كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظرائه الفلسطيني محمود عباس، والتونسي قيس بن سعيد، والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والصومالي حسن شيخ محمود.كما وصل على مستوى القادة أيضاً، عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، ورئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي.على مستوى قادة الحكومات وصل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وأسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء والممثل الخاص لسلطان عمان، هيثم بن طارق.كما وصل رئيس النظام السوري إلى السعودية لأول مرة منذ احتجاجات 2011 ضده وتجميد مقعد دمشق بالجامعة العربية، وذلك بعد رفعه في 7 مايو/أيار الجاري، ضمن حراك عربي متصاعد لحل الأزمة السورية.تأكد حضور 4 قادة دولفيما سيترأس رئيس الوزراء العراقي وأمير قطر وولي العهد الكويتي، وملك الأردن وفود بلادهم في القمة العربية، وفق ما أوردته وكالات الأنباء القطرية والكويتية والأردنية.حيث قال رئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء 16 مايو/أيار: "قطر لا تريد الخروج عن الإجماع العربي حول هذا الموضوع (عودة مقعد سوريا)، ولكن يُترك لكل دولةٍ قرارها السيادي في تطبيع العلاقات الثنائية"، بعد أيام من تأكيد تمسُّك بلاده بمقاطعة النظام السوري.بينما في الجزائر ذكرت تغريدة على تويتر لوزارة الخارجية، أن الرئيس عبد المجيد تبون كلف رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، بتمثيله في أشغال القمة العربية.5 دول لم تعلن بعدفيما لم يصدر عن 5 دولٍ أعضاء في جامعة الدول العربية (22) بيانات رسمية بشأن مستوى المشاركة في القمة العربية، أو وصول قادتهم إلى جدة لحضور القمة، وهي: الإمارات والمغرب، والسودان وجيبوتي وجزر القمر.بينما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، الخميس، بأنه "يقود وفد السودان للقمة (حالياً بجدة) السفير دفع الله الحاج علي، مبعوث رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان"، دون أن تؤكد حضور الأخير أو تنفيه.حيث يشهد السودان اشتباكات مسلحة منذ شهر، بين قائد الجيش ورئيس المجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع"، بسبب "خلافات" بين الجانبين، أبرزها مرتبط بدمج القوات الأخيرة بهيكل الجيش.في 7 مايو/أيار الجاري، أعلنت جامعة الدول العربية إنهاء تجميد مقعد دمشق لنحو 12 عاماً، على خلفية قمع عسكري لاحتجاجات شعبية اندلعت في 2011 للمطالبة بتداول سلمي للسلطة.منذ الإثنين، توالت اجتماعات تحضيرية تمهيدية للقمة، على مستوياتٍ أبرزها وزراء الخارجية العرب، ومن المتوقع صدور قرارات تخص أزمات فلسطين وسوريا وليبيا ولبنان، وسد "النهضة" الإثيوبي.